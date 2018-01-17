فيديو مروع يرصد لحظة طعن فتاة في الشارع

القدس المحتلة(صدى):

أقدم مجموعة من الأشخاص على طعن فتاة في الشارع بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين بفلسطين.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية ، أن طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عاما، من قرية العزيز بالداخل تعرض للطعن أثناء وجودها بالقرب من الجامعة العربية الأمريكية، ما أدى لإصابتها بجراح خطيرة.

وتمكنت الشرطة والأمن الوقائي من القبض على عدد من الأشخاص المشتبه بهم وتم فتح تحقيق في الحادثة.