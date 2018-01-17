الرميحي متحدثا رسميا لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

سعيد العجل(صدى):

أصدر الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” الدكتور فيصل بن سعد الشثري قراراً اليوم بتكليف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأستاذ بندر بن عبد الله الرميحي متحدثاً رسمياً باسم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

جدير بالذكر أن الأستاذ بندر بن عبد الله الرميحي سبق وأن شغل منصب مدير إدارة البرامج الوقائية بالأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ويمتلك خبرة طويلة في مجال البرامج الوقائية والإعلامية في مجال مكافحة المخدرات قبل أن يتم تعينه مديراً عاماً للعلاقات والإعلام ومتحدثاً رسمياً لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.