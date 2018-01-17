بيطري: تزاوج الصقور التركية والإيرانية بالسعودية له خطورة بالغة

عادل الحربي (صدى):

أكد الطبيب البيطري، الدكتور البراء العثمان، على خطورة التزاوج الخاطئ بين الطيور التركية والإيرانية مع صقور سعودية.

جاء ذلك خلال محاضرة طبية ألقاها في مهرجان الحنو للصقور بمحافظة ينبع، أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن سوء التغذية هي أحد أهم الأمراض التي تهدد الصقور؛ بسبب استخدام أعلاف رديئة.

ولفت إلى أهمية استخدام العلف الصحيح؛ لتغذية الصقور و الحفاظ عليها، في ظل ارتفاع أسعارها في المملكة حتى وصلت إلى مئات الآلاف من الريالات.

وأكد على أهمية المتابعة الصحية للصقور والطيور بشكل عام؛ تجنباً لانتشار الأمراض الخطيرة كأنفلونزا الطيور.

كما أضاف أن عدد صقور بالمملكة بلغ تسعة آلاف صقر، مشيراً أن هناك نقص في عدد الأطباء البيطريين المختصين بالصقور، فهم خمسة أو ستة أطباء فقط، ويجب أن يكون مقابل كل ألف صقر طبيب.