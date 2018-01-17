” تصفية ” : بدء الصرف للمساهمين مع ” كميهان السبيعي ” في 4 مساهمات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” ، اليوم الأربعاء، بدء الصرف للمساهمين مع ” كميهان السبيعي ” في مساهمة الرياض سنتر، وجدة سنتر، وأرض الحجاز، ومساهمة عتيقة.

وأوضحت ” تصفية ” أنه سيتم توزيع مستحقات المساهمين عن البنك العربي الوطني، حيث سيتم تحويل كافة مستحقاتهم على رقم الحساب الخاص بهم في البنك.

ودعت المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم في المساهمة، إلى سرعة تحديث بياناتهم في البنك العربي؛ لاستلام حقوقهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت أنه يتم تحديث البيانات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني وتعبئة النموذج الخاص بالمساهمة ومن ثم التوجه إلى فرع من فروع البنك برفقتهم رقم الحساب البنكي الآيبان وأصول العقود وإثبات الهوية.

كما أشارت إلى أنه يمكن التواصل مع البنك من خلال الموقع الإلكتروني هنا وذلك لتعبئة البيانات، بينما في حالة الاستفسار يتم الاتصال على الرقم الموحد 920001535 .

وأوضحت أنه يمكن التواصل مع اللجنة من خلال الإيميل الخاص بها [email protected]، او من خلال الرقم الموحد 920027819 .