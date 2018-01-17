” التخصصات الصحية ” تجدد اعتماد مستشفى الملك فهد بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتماد مستشفى الملك فهد في منطقة الباحة, عبر برنامج أمراض النساء للمرة الثانية كمركز تدريبي للزمالة السعودية.

وأوضحت الصحة في الباحة أنها تسعى إلى تحويل مستشفى الملك فهد بالمنطقة إلى مستشفى مرجعي متخصص, إذ أصبح يضم ثمانية برامج للزمالة السعودية في التخصصات الطبية “الباطنية – الأطفال – العظام – النساء والولادة – التخدير – الجراحة – طب الأسرة والمجتمع – والمسالك البولية ” , ونجحت صحة الباحة في تطوير مستشفى الملك فهد الذي يعد أكبر مستشفى بالمنطقة من خلال التوسع في افتتاح أقسام تخصصية واستقطاب استشاريين في تخصصات نادرة ذو خبرات عالية، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برامج الزمالة بالمستشفى ليصبح مستشفى تعليمي طبي ليخدم سكان منطقة الباحة ومحافظاتها دون عناء والبحث عن العلاج خارج المنطقة .