والد الداعشي قاتل ابن عمه منذ 3 سنوات يتحدث لأول مرة

عادل الحربي (صدى):

أدان والد الداعشي سعد راضي العنزي، الذي قتل ابن عمه قبل 3 سنوات، ما قام به ابنه، مؤكداً أنه ووالدته لم يتواصلا معه منذ يوم الحادث وقطعا الاتصال به نهائياً.

وأضاف ” العنزي ” ، أنه كان يعتقد بأن ابنه يجلس على الإنترنت لأمر ينفعه، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أن ما جرى بعد ذلك، واصفاً الفعل بـ ” المشين ” الذي لا يقوم به إلا مختل لديه عمى في قلبه.

وقال العم راضي إنه لم يقصر في تربية ابنه، موضحاً أنهم ما زالوا حتى الآن متأثرين بالحادثة التي طالت أشخاصاً لا ذنب لهم، مؤكداً أن حالتهم لم تعد كما كانت سابقاً وأصبحت سيئة جداً.

وأكد أن زوجته لا زالت تعاني من آلام الحادث وتزور الطبيب باستمرار، مؤكداأ ان هذه الجريمة لم تؤثر في علاقته بعائلته.

وتسائل : ” لماذا نربي أولادنا، هل نربيهم ليقتلونا أم ليعزونا ويحمون البلد الذي يعيشون فيها ؟ ” .