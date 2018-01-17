” الوطني للقياس ” : مختبر الجهد يقدم خدماته إلى 6 قطاعات

عادل الحربي(صدى):

أكد المركز الوطني للقياس والمعايرة، اليوم الأربعاء، إن مختبر الجهد أحد مختبرات القياسات الكهربائية بالمركز، يعني بإنشاء وحفظ القياسات الوطنية والمرجعية والعاملة لكميتي الجهد والتيار اللتين تقاسات بالفولت والأمبير.

وأوضح المركز أن مختبر الجهد يقدم مجموعة من خدمات القياس والمعايرة لكلًا من المقاييس الرقمية المتعددة، ومحولات الجهد الحرارية، وخلايا الجهد المرجعية.

وأضاف أنه يقدم خدمات أيضًا إلى مجزئات التيار، وأجهزة قياس الجهد والتيار المستمر والمتردد ذات الدقة العالية، بالإضافة إلى جميع أنواع مصادر الكميات الكهربائية.

كما يخدم المختبر قطاعات مختبرات القياس والمعايرة والفحس الثانوية الحكومية والخاصة، والمؤسسات الصناعية والعسكرية والبحثية والعلمية الحكومية والخاصة.