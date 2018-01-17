أكاديمي يتحدى مهندسي البرمجيات بمسابقة تطوير حاسوب له إرداة حرة

واشنطن(صدى):

تحدَّى الكاتب والأكاديمي، بول كواتز، المشفرين ومهندسي البرمجيات في كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، عبر إعلانه عن مسابقة لمن يطور حاسوباً له إرادة حرة يحصل فيها الفائز على 130 ألف دولار.

وقال ” كواتز ” ، إن هذا الأمر مستحيل أن يحدث، مؤكداً أنه لا يمكن لأحد الفوز بها؛ لأن الإرادة الحرة عبارة عن مفهوم مستحيل للآلات.

والإرادة الحرة للحواسيب، تعني أن يستطيع الحاسوب فتح صفحة ” وورد ” ، أو لعب لعبة إلكترونية، أو ممارسة لعبة ” شطرنج ” ، أو رفض أمر أو عدم التشغيل إلا من تلقاء نفسه.