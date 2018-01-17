بالفيديو.. المقاتلات السعودية تدك بدقة عالية مواقع لمليشيا الحوثي قبالة الحدود

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية منصات صواريح تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية قبالة حدود المملكة.

وأبان المقطع عمليات رصد وتعقب مطلقي الصواريخ على حدود المملكة بدقة عالية ودك حصونهم من قبل مقاتلات التحالف.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد تمكنت أمس من اعتراض صاروخاً باليستياً اطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في جازان، وقد تم اعتراضه وتدميره قبل أن يصل إلى هدفه.