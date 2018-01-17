مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المرافق الصحية بعدن بالأجهزة والمعدات الطبية

فهمي محمد(صدى):

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, أجهزة ومعدات طبية لثلاثة مستوصفات في مدينة عدن.

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذبياني, أن هذا الدعم يأتي تواصلاً لجهود المركز في دعم القطاع الصحي في اليمن، كون صحة المواطن اليمني تأتي ضمن أولوياته، متمنياً أن يتم الاستفادة من هذه المعدات والأجهزة الطبية بما يخدم الشعب اليمني.

من جهته نوه منسق لجنة الإغاثة جمال بالفقيه, بالدور الكبير الذي يبذله مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم القطاع الصحي اليمني الذي أسهم بشكل كبير في تحسن الأوضاع الصحية والقضاء على الكثير من الأمراض ومنها وباء الكوليرا.