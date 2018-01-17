زراعة 30 ألف شجرة في الدوادمي

حمود العنزي(صدى):

تعتزم مديرية الزراعة بمحافظة الدوادمي, بالتعاون مع بلدية محافظة الدوادمي, زراعة 30 ألف شجرة, ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والبيئة, الهادفة إلى زراعة 4 ملايين شجرة في المملكة بحلول عام2020م.

وبين مدير عام الزراعة بالمحافظة المهندس منصور الكثيري, أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي لدعم تشجير وتجميل المحافظة وزيادة الرقعة الخضراء والغطاء النباتي, حيث تم تحديد 7 مواقع لتشجيرها بـ 30 ألف شجرة كمرحلة أولى بالتنسيق مع بلدية الدوادمي من خلال فريق عمل مشترك من الجهتين يتولى تحديد المواقع المراد تشجيرها في المحافظة, وتوفير مصادر المياه لري تلك الأشجار, واختيار النوعية المراد زراعتها التي تتلأم مع البيئة.