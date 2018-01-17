بعد انتهاء الجولة الـ17.. الوحدة يتمسك بصدارة دوري الأمير فيصل

ماجد محمد(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، عن جدول ترتيب، دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى بعد انتهاء تاجولة الـ 17 أمس الثلاثاء.

وخاض أمس الشعلة مواجهة ضد ضمك، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما واجه القيصومة المجزل، في مباراة انتهت لصالح القيصومة بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة العروبة والحزم، بهدف للعروبة، بينما حقق الوطني الانتصار على النهضة بـ 4 أهداف مقابل هدفين.

وانتهت الجولة الـ 17 بتصدر الوحدة برصيد 34 نقطة، بينما احتل الحزم الوصافة برصيد 30.

وجاء ترتيب الفرق الباقية كالتالي: