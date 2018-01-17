بلدية أجياد تنفذ حملة لإزالة مواقف السيارات المخالفة بمكة

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة حملة جديدة لإزالة الحواجز الحديدية والسلاسل والكتل الإسمنتية التي يحجز بواسطتها مواقف للسيارات بطريقة عشوائية أمام بعض المنازل الخاصة والمباني السكنية داخل الأحياء، وتؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أن ذلك يأتي ضمن خطة البلدية لتحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خدشاً للمنظر العام، ومن خلال تكثيف وجود مفتشيها في الأماكن والميادين الرئيسة، واستمرارية الحملات على شوارع وأحياء المنطقة.

وأوضح الزايدي بأن الحملة تمت بالتنسيق مع إدارة النظافة وإدارة المرور في العاصمة المقدسة وجميع الأقسام ذات الاختصاص، وتم خلالها إزالة عدد كبير من الحواجز .