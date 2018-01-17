تحذير لسكان الباحة من نزول الأودية بدءا من الجمعة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نبّهت مديرية الدفاع المدني، على المواطنين والمقيمين في منطقة الباحة، من خطر النزول إلى بطون الأدوية أو السير على الطريق؛ لوجود أمطار رعدية تبدأ من يوم الجمعة المقبلة وتنتهي الأحد.

وحثَّ الدفاع المدني على اتباع التعليمات والإرشادات الموجودة على موقعه الالكتروني هنا على بوابة التوعية الوقائية، وكذلك حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما حذَر الدفاع المدني، من الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، ناصحاً بتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية.