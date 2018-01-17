السبت القادم.. أقوى موجة باردة تضرب المملكة وتوقعات بسقوط ثلوج

سالم المطيري(صدى):

توقع استاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، حلول موجة باردة قوية تضرب المملكة بدءً من يوم السبت المقبل على أن تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم.

وأوضح ” المسند ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذه الموجة ستكون الأقوى خلال الموسم، حيث ستهوي بدرجة الحرارة إلى أقل من الصفر في مناطق الحدود الشمالية وحائل والجوف، كما تؤثر نسبيًا على المنطقة الوسطى والشرقية.

كما توقع اضطرابات جوية عنيفة وسريعة على دول شمال المملكة ما يؤثر نسبيًا على الأجزاء الشمالية من المملكة، بالإضافة إلى انخفاض خط الثلج الدائم إلى أقل من 1500م، خلال يومي الجمعة والسبت.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة القادم هطول زخات متفرقة على منطقة طريف وما حولها، مع سقوط ثلوج خفيفة.