رئيس جمعية ” مناعة ” يؤكد على حماية خصوصية مرضى ” الإيدز “

علي القحطاني(صدى):

أشار رئيس مجلس إدارة جمعية مناعة ” المتخصصة في الوقاية من الإيدز ” ، عبدالله عبدالرحمن الحقيل، إلى أن الجمعية تقوم بتذليل العقبات التي تواجه المتعايشين، خاصة المادية والقانونية منها.

وأضاف أنه يتم تزويدهم بالمعلومات الطبية الدقيقة التي يحتاجونها، موضحاً أن الاستفسارات التي تأتي بشأن الزواج، يتم تحويلهم إلى أقسام الخدمة الاجتماعية في المستشفيات.

وأعلن أن الجمعية تعمل على حماية خصوصية المصابين، مشيراً إلى أنها تعمل على الأسس والقواعد المهنية الصحيحة، والمرتكزات الطبية والأخلاقية وتمنع إفشاء نوع المرض سواء كان بسيطاً أو عالي الخطورة.