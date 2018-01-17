العراق: كريم النوري يوضح سبب الانسحاب من تحالف العبادي

بغداد(صدى):

أعلن القيادي في تحالف الفتح المبين الذي يضم فصائل الحشد الشعبي في العراق كريم النوري، أن دخول أشخاص غير مرغوب بهم في تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، هو الذي أدى إلى انسحابنا منه، وتلك الشخصيات معروفة.

وكان رئيس منظمة بدر هادي العامري أكد في وقت سابق أن انسحاب تحالف الفتح من تحالف (النصر) جاء لأسباب فنية، وليس كما يشاع في الإعلام والمتصيدين بالماء العكر أنه جاء لخلافات مع الأخ رئيس الوزراء المحترم حول شروط الترشيح لرئاسة الوزراء المقبلة.

الجدير بالذكر أن تحالف الفتح المبين الذي يتزعمه هادي العامري، يتألف من ثمانية أطراف أبرزها: منظمة بدر، وعصائب أهل الحق، والمجلس الأعلى الإسلامي، وسرايا الخراساني، وحزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وأطراف أخرى من الحشد الشعبي.