” سلمان للإغاثة ” يواصل توزيع المساعدات الغذائية للنازحين من إقليم تهامة إلى عدن

فهمي محمد(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للنازحين من إقليم تهامة إلى عدن وضواحيها.

وشهدت مدينة الشعب بمديرية البريقة توزيع سلال غذائية لعدد 530 أسرة من نازحي تهامة في مناطق جعولة والفلاحين والبساتين ودار سعد .

ويعد مركز الملك سلمان للإغاثة أول المنظمات الدولية التي اهتمت بنازحي الساحل الغربي وتحسين ظروف عيشهم.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة دشن قبل أيام مشروع إغاثة عاجلة لنازحي تهامة في عدن بحضور مدير ومنسوبي مكتب المركز في عدن.