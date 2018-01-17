” الشورى ” يطالب هيئة النقل باعتماد ضوابط أنشطتها المختلفة

علي القحطاني(صدى):

طالبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمجلس الشورى، في توصية لها، هيئة النقل بسرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة وخاصة النقل البري.

كما طالبتها بمراجعة بنيتها التنظيمية، وهيكلة أعمالها، بما يتوافق مع مهام النقل العام كافة وتوجهاتها الإستراتيجية ورؤية المملكة، حيث وجّهت لها انتقادات بشأن خلو تقريرها السنوي من الأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط النقل البري.

وجاء في توصيات اللجنة لهيئة النقل، سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة ومتابعة تنفيذها مع الأمانات، وكذلك رفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل.