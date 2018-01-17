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تراجع أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار

تراجع أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار
علي القحطاني (صدى):

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، محافظة بالرغم من الانخفاض على وجودها بالقرب من أعلى مستوياتها في 4 أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير على 1334.2 بنسبة 0.2%، بينما انخفض سعر التسليم الفوري إلى 1333.9 دولار للأوقية.

وفي المقابل ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 90.7 بنسبة 0.3%.

وكانت أسعار الذهب سجلت أمس الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ سبتمبر الماضي عند 1337.1 دولار.

 


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