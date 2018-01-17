سعود القحطاني: الأعراض خط أحمر ونحن شعب لا يفجر بالخصومة

نايف السالم(صدى):

أكد سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، أن الخوض في الاعراض خط أحمر، مشيراً أنه يكررها دائماً منذ بداية الأزمة الخليجية.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر حسابه بـ ” تويتر ” : قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة. الأعراض خط أحمر. نحن شعب لا يفجر بالخصومة، هذه تربيتنا وعاداتنا وهذه هي توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله.

وأضاف :” ما علمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام ومن تطاول عليها بالسوء فهذا من سوء تربيته وان كان سعوديًا فهو تحت طائلة النظام”، اما تنظيم الحمدين فلم تر عيني أخبث ولا أكذب منه ولا أتصور سلام وازدهار في المنطقة مادام في السلطة “.