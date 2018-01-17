نتنياهو يشيد بقرارات ترامب تجاه إيران

القدس المحتلة(صدى):

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن توقعات بنقل السفارة الأمريكية إلى إسرائيل، خلال عام واحد، موضحًا أن هذا التقدير مؤكد بشكل كبير.

وقال ” نتنياهو”، في حوار للصحفيين الإسرائيليين من الهند، إنه يدعم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ تجميد 65 مليون دولار لدعم وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

كما أشاد في سياق أخر، بتغيير تجاهات أمريكا فيما يتعلق بإيران، قائلًا إن ” ترامب ” خصَّص وقتاً للتغيير المطلوب بخصوص الاتفاق النووي، مضيفًا: ” من الواضح جداً أن هذا الأمر سيحدث: لقد تحدّث عن إلغاء الاتفاق ” .