مرتضى منصور مهاجما محافظ الجيزة: ” نحس نادي الزمالك “

نواف السالم(صدى):

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمرشح الرئاسي المحتمل في مصر، إنه لم يدخل مقر النادي منذ شهر.

كشف رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، اليوم الأربعاء، عن عدم دخوله إلى النادي منذ شهر؛ زاعمًا وجود شيطان داخل النادي، في إشارة إلى محافظ الجيزة اللواء نحمد كمال الدالي.

وقال ” منصور ” في حوار لبرنامج ” هنا القاهرة ” ، عبر فضائية ” القاهرة اليوم ” : ” من ساعة ما دخل والنحس دخل النادي ” ، مضيفًا أن وزير الشباب والرياضة المصري، يعلم أنه لن يدخل النادي إلا بعد خروج هذا الشخص.

يذكر أن وقع خلاف بين ” منصور ” ، و ” الدالي ” على خلفية قرار الأخير هدم مقر النادي النهري في المحافظة.