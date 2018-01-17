رئيس جمعية ” مناعة ” يشرح طرق الوقاية من الإيدز وأسباب انتقاله

حمود العنزي(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة جمعية مناعة ” المتخصصة في الوقاية من الإيدز ” ، عبدالله عبدالرحمن الحقيل، إن هناك طرق خاصة بمجتمعنا للتحصين من هذا المرض وتحجيم انتشاره، ومنها الحجامة التي يعملها الكثيرون بطرق بدائية.

وأشار ” الحقيل “، إلى التثقيف والتوعية مع مراعاة الثوابت الدينية والمرتكزات الاجتماعية إحدى طرق الحد من الإصابات المستجدة، موضحاً أن استعمال الواقي الطبي يمنع الإصابة بنسبة تتجاوز 90 %، وكذلك عدم المشاركة في استعمال الإبر بين متعاطي المخدرات.

وأوضح، أنه تبين أن اكثر من 80% من الإصابات الناتجة عن الجنس هي بالاتصال غير المثلي، واستخدام الأدوات الحادة الملوثة، ونقل الدم ومشتقاته، و نقل الأعضاء في مراكز بيع الأعضاء خارج المملكة.

وأضاف أن المرض ينتقل من الأم الحامل المصابة إلى الجنين بنسبة تتراوح بين 25 % و 50 % قبل توفر العلاجات، مشيراً إلى أنه تم تسجيل أكثر من 300 حالة ولادة لأطفال أصحاء من أمهات مصابات في المملكة، بسبب الرعاية الطبية.