دعم قطاع المهد الصحي بتقنيات طبية متطورة

أحمد الخبراني(صدى):

يشهد القطاع الصحي بمحافظة المهد التابعة لمنطقة المدينة المنورة حراكاً تطويرياً حيث تم مؤخراً دعم القطاع بأحدث التقنيات الطبية المتطورة في مجال عمليات المناظير وهو جهاز Kstawer وذلك لإجراء عمليات المناظير وإستئصال المرارة والزائدة بدون إجراء فتح للبطن ويتيح للأطباء أيضاً إجراء عمليات الفتاق والسمنة بالإضافة إلى بعض الفحوصات الطبية التي يستند اليها الأطباء في التشخيص.

وأضافت “الصحة” في المدينة المنورة بأنه قد تم دعم مستشفى محافظة المهد بأحدث الأجهزة المحمولة ISTAT الالكتروني الذي يستخدم في قياس وظائف الكلى وأملاح الدم ونسبة الهيموجلوبين وكذلك مستوى التروبنين خلال فترة وجيزة مما يوفر للمريض والمراجع سهولة الحصول على نتائج التحاليل المخبرية بسرعة ودقة عالية.

تجدر الإشارة أن مستشفى محافظة المهد سعته السريرية (50) سرير ويقدم خدمات الرعاية الصحية العلاجية والتثقيفية لأكثر من ( 75 ) ألف نسمة .

من جانب آخر أجرى برنامج الرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة خلال العام الماضي ٣١١٥٢٢ زيارة منزلية بواسطة ٣٢٠ فريق طبي وبمعدل ٢٠٠٠ زيارة يومياً ، حيث تم تطبيق الخدمة في ٢١٣ مستشفى في جميع مناطق ومحافظات المملكة .

وتقدم الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية منذ عام ١٤٣٠هـ وهي خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم من خلال فريق صحي مؤهل مما يساهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم وكذلك يساهم في زيادة معدلات دوران السرير مما يساعد في خدمة عدد أكبر من المرضى ويخفض التكاليف.

وتجدر الإشارة أن إدارات وأقسام الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات تقوم بتوفير الرعاية للمرضى بمشاركة أفراد عائلاتهم وتوفير ما يحتاجه المرضى من أدوية ومستلزمات وأجهزة حسب الامكانيات والأنظمة مما كان له الأثر الايجابي النفسي والاجتماعي والصحي.