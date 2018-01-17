بالفيديو.. شاب يثير غضب زوجته عقب إصابتها بالرعب

متابعات(صدى):

أصاب شاب زوجته بحالة من الفزع والرعب بعدما نفذ فيها العديد من المقالب.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو ينفذ المقالب الطريفة في زوجته، وظهرت وهي تمارس التمارين الرياضية ليأتي الآخير من خلفها ويطلق صوت مرعب مما أثار فزعها وكادت أن تسقط، بينما تسبب في فزعها مما أدى إلى سقوط هاتفها بقوة على الأرض، وغيره من المقالب التي أصابتها بالرعب والغضب الشديد من زوجها.