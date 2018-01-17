مناعة: 98% من المصابين بالإيدز بسبب تصرفات شخصية

علي القحطاني(صدى):

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مناعة ” المتخصصة في الوقاية من الإيدز ” ، عبدالله عبدالرحمن الحقيل، أن الإحصاءات أكدت أن أكثر من 98 % من الإصابات المستجدة خلال العشر سنوات الماضية، بسبب تصرفات شخصية، وممارسة الجنس خارج نطاق الزوجية، أو تعاطي المخدرات.

وأضاف أن هناك مجموع حالات الإصابة بين المواطنين بلغ حوالي 6500 حالة، و فهناك زيادة سنوية في عدد الإصابات، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الحل الامثل للحماية من الإيدز هو إيصال رسالة للجمهور لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم، موضحاً أن هذا الأسلوب أثبت نجاحه في العديد من الدول، حيث انخفض معدل الإصابات المستجدة إلى أكثر من 50 % في العديد منها.