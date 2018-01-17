وفاة مولودة بعد 3 أيام في مستشفى بجازان.. ووالدها يطالب بفتح تحقيق

تركي السالم(صدى):

بيَّن محمد جبران خبراني والد الطفلة الرضيعة التي توفيت في مستشفى العارضة بجازان، تفاصيل وفاة ابنته، متهماً المستشفى بالتسبب في الوفاة، ومطالباً وزارة الصحة بفتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين.

وقال ” خبراني ” ، إنه عقب وضع الطفلة في مستشفى العارضة، تبيَّن أنها تعاني من مشاكل صحية تستدعي نقلها إلى مستشفى فهد المركزي لتوفر الإمكانات، لكن تم تغيير المسار إلى مستشفى أبوعريش العام .

وأوضح والد الطفلة، أنه تم إخباره بأن سيارة الإسعاف التي كانت تنقلها تعرَّضت إلى حادث سير تسبب في حدوث نزيف داخلي، بعد توجهه إلى المستشفى في اليوم الثاني.

وكانت صحة جازان، قد اعترفت أن المولودة كان لديها عيباً خلقياً، تسبب في مضاعفة حالتها بعد حدوث الحادث المروري، حيث تضخمت عضلة القلب وتعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية والقلب.