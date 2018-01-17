النصر يتوصل لاتفاق نهائي حول انتقال ” المطلق ” للرائد

نواف السالم(صدى):

توصلت إدارة النصر إلى اتفاق مع إدارة الرائد بشأن إعارة الظهير الأيمن متعب المطلق للرائد حتى نهاية الموسم.

وقالت مصادر إنه سيتم منح ” المطلق ” مقدم عقد يبلغ 150 ألف ريال بالإضافة لراتب شهري 15 ألف ريال.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب اليوم، في تدريبات الرائد، حيث يواصل الفريق تحضيراته لمباراة النهضة في كأس خادم الحرمين الشريفين المقررة إقامتها، السبت المقبل في الرياض.

وشارك اللاعب الجديد المنتقل من القادسية عبدالرحمن العبيد، أمس تدريبات الفريق.