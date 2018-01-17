مع نهاية الجولة الـ17.. الهلال مازال صاحب أقوى خط دفاع

نواف السالم(صدى):

على الرغم من عدم توفيق الهلال، في المباريات الأخيرة، في إطار مباريات دوري المحترفين، إلا أن الزعيم مازال متمسكًا بصدارة الدوري بلاصيد 36 نقطًة، بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف.

وفي نهاية الجولة الـ 17 من دوري المحترفين، حقق الهلال انتصارًا أخر على الرغم من نتائجه المتواضعة، حيث ظل الزعيم صاحب أقوى خط دفاع، حيث لم يسكن مرماه حتى الأن سوى 15 هدف، حتى نهاية الجولة الـ17.

وخرج الهلال بالتعادل الإيجابي من مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، بعد تقديم أداء متساوي بين الفريقين.