” البيئة ” تدعو المهتمين لإبداء الملاحظات على المسودة النهائية لسياسة الممارسات الزراعية

سعيد العجل(صدى):

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين بالزراعة إلى المشاركة والاطلاع على المسودة النهائية لسياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية (Saudi Code Agricultural Practice( (S.G.A.P) عبر موقع الوزارة الرسمي وإبداء ملاحظاتهم عليها.

وبينت الوزارة ان المسودة النهائية لسياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية تشتمل على مقدمة للسياسة وكيفية العمل بالممارسات الزراعية الجيدة من خلال التشريعات والمعايير وأسباب التطبيق وأهدافه والأدوات والوسائل العملية للتنفيذ والتطبيق ، بالإضافة إلى قسم سلامة المنتجات الزراعية المتمثلة في وحدة التفتيش والتوثيق والدعم الفني ، ووحدة الرصد والرقابة ، ووحدة التأهيل الفني والتوجية ، وأنشطة خطة العمل التنفيذية لمشروع تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية من خلال تعريفات ونقاط التحكم ومعايير الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة العربية السعودية .

وأوضحت الوزارة ان أسباب تطبيق سياسة الممارسات الجيدة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير الزراعة في المملكة واستدامتها وسلامة المنتجات الزراعية المحلية التي تنعكس على صحة المستهلك، وخفض نسب متبقيات المبيدات في المحاصيل الزراعية، وصعوبة تسويق المنتجات الزراعية لدى بعض المزارعين ، بالإضافة إلى عدم وجود برامج إدارة متكاملة وعلمية واضحة لدى المزارع مما ساهم في ارتفاع تكاليف إنتاج المحاصيل الزراعية وظهور العديد من الأمراض ذات الطابع الوبائي والآفات التي تتطلب برامج إدارة متكاملة للقضاء عليها .

وحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة الراغبين في إبداء ملاحظاتهم على السياسة تدوين الملاحظات وارسالها على الايميل[email protected] لدراستها والاستفادة منها.