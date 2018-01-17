تكون بقعتي زيت في بحر الصين نتيجة غرق ناقلة النفط الإيرانية

بكين(صدى):

أعلنت الحكومة الصينية، أمس الثلاثاء، تكون بقعتي زيت في بحر الصين الشرقي بمساحة إجمالية 109 كيلو متر مربع؛ نتيجة غرق ناقلة النفط الإيرانية ” سانتشي “.

وأوضحت الحكومة أن إدارة المحيطات الصينية أكدت رصد بقعتي زيت، إحداهما مساحتها 69 كيلو مترًا مربعًا، والأخرى بمساحة 40 كيلو مترًا مربعًا بأقل سمكًا وتركيزًا.

وأكدت أن الشرطة البحرية تجوب المنطقة للوقوف على حجم الضرر، بالإضافة إلى استعدادها لتفقد السفينة الغارقة.

يُذكر أن ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل 136 ألف طن من المكثفات شديدة الاشتعال ” سانتشي ” غرق جزء منها، الأحد الماضي، بينما ظل باقي السفينة مشتعلًا على مدار عدة أيام بعد اصطدامها بسفينة صينية، ما أدى إلى مصرع كافة أفراد طاقم الناقلة بينهم 30 إيرانيًا وبنجلادشيان.