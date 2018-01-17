داعية كويتي يُّحرم اقتراض الحكومة 25 مليار دينار

خالد الظفيري(صدى):

أفتى الداعية عجيل النشمي، عضو هيئة الفتوى بالكويت، بتحريم اقتراض الحكومة 25 مليار دينار، مطالباً مجلس الأمة بالاعتراض على القرض.

وأوضح ” النشمي ” أن فتواه جاءت لتحريم الله ” تعالى ” للربا، مشيراً إلى أن الحكومة ستقترض بطريقة ربوية؛ لذلك لا يقبل فيها أي سبب سواء لتواجه عجز الميزانية، أو المصروفات العامة، أو غيرها.

وأضاف ” النشمي ” ، أن الربا أعظم ذنب اجتماعي يرتكبه الأفراد أو الحكومات.

وكانت الحكومة الكويتية، قد قدَّمت طلباً إلى مجلس الأمة حول مشروع لرفع سقف الدين العام إلى 35 مليار دينار، ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة، لمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.