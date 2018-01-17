بالفيديو.. شذى حسونه توضح سبب منع ظهورها في الحفلات

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة شذى حسونه عن محاربة إحدى الفنانات لها لإبعادها عن الطريق ، ومنع ظهورها في الحفلات .

وقالت شذى خلال لقاء تليفزيوني معها ” ها الفترة نشوف وجوه في الاعراس مو معروفه ، بيجيبوهم يمكن على شان أسعارهم أرخص ” .

وتابعت شذى ، مو صحيح ان كانوا يجيبوني في الحفلات لان هناك فنانة كانت ترشحني ، لكن صار في ناس بيكلمون متعهدون حفلات يقولوهم لا تجيبون شذى بالحفلات .. لان في فنانة ما تريدني في طريقها .