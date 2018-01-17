الصندوق العقاري يعتزم شراء محافظ إقراض من المؤسسات التمويلية

عادل الحربي(صدى):

يعتزم صندوق التنمية العقارية، شراء محافظ إقراض عقارية من المؤسسات التمويلية خاصة من المصارف، بحيث يتم تنفيذ الأمر بعد الانتهاء من متطلبات المستفيدين الموجودين حالياً في قوائم الانتظار.

وأشار الصندوق، إلى أن ما يقرب من 15 ألف مستفيد قابلين للزيادة بشكل كبير، يرغبون في تحويل قروضهم العقارية إلى التمويل المدعوم، موضحاً أنه يمكن للمواطنين المسجلين في قوائم الصندوق تحويل قروضهم العقارية إلى برنامج التمويل المدعوم، بدلاً من الانتظار.

وأكد الصندوق، أن المواطنين الذين يتقاضون رواتب 14 ألفاً فأقل سيتم تحمل قيمة فوائدهم بنسبة 100%، بينما الذين يتقاضون أكثر فسيتم تحمل فاوئدهم حسب نسبة الدعم المقدمة، تبدأ من 35% إلى 100%.