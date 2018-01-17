” الخدمة المدنية ” تكشف رسميا تفاصيل قرار منح الجهات الحكومية صلاحية التوظيف

عادل الحربي (صدى):

بدأت وزارة الخدمة المدنية في الأسابيع الماضية في منح بعض الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها وذلك للمرتبة العاشرة فما دون، وهي وزارات ( الصحة، التعليم، النقل، الحج والعمرة، الاتصالات وتقنية المعلومات ) وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافة إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية كوزارة العدل>

وأوضحت أن ذلك يأتي وفق الضوابط النظامية المتبعة والتي من أبرزها أن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها في وسائل الاعلام المحلية وان تحدد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية.

ويأتي ذلك ضمن توجه الوزارة بتمكين الجهات الحكومية من إشغال وظائفها بالكفاءات الوطنية المناسبة مهنياً بما يتماشى مع ظروف وطبيعة عمل تلك الجهات بما يساعد على حسن تسيير المرفق العام.