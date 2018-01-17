دوري المحترفين يستقبل 7 لاعبين جدد بينهم 3 لـ ” الأهلي “

ماجد محمد(صدى):

يترقب دوري المحترفين، انضمام 7 لاعبين جدد، يضمون عددًا من اللاعبين العرب، والأجانب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن بين المحترفين المقتربين من الانضمام لدوري المحترفين البيروفي كريستيان كويفا صانع ألعاب ساو باولو البرازيلي، حيث يسعى الهلال للحصول على خدمات اللاعب بعد صناعة 16 هدف وتسجيل 17 في أخر موسمين له، بينما يفكر الفيصلي عن الجزائري إبراهيم شنيحي لاعب الأفريقي التونسي.

ويستهدف الأهلي ضم 3 لاعبين جدد، وهم: البرازيلي ديغاو لاعب كروزيرو الحالي والهلال السابق، بالإضافة لإجراء المفاوضات مع الأسترالي مارك ميليغان مدافع ملبورن فيكتوري، والمصري صالح جمعة لاعب الأهلي المصري.

وأبدى ناديي التعاون والشباب اهتمامهم بضم اللاعب المصري المخضرم أحد فتحي، لاعب الأهلي المصري، وعلى الجانب الأخر يسعى النصر للتعاقد مع صانع ألعب بالميراس كينو.