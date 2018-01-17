الجيش اليمني يصل مديرية الزاهر بالبيضاء ويعد بتحريرها

فهمي محمد(صدى):

أعلنت وسائل إعلام يمنية، عن وصول الجيش اليمني والمقاومة إلى مشارف مركز مديرية الزاهر آل حميقان، في محافظة البيضاء، واعدة بتحريرها من مليشيا الحوثي الإرهابية.

وحقَّق الجيش اليمني بمساعدة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، تقدماً كبيراً في محافظة صعدة ومختلف المناطق اليمنية وقام بتحريرها من المليشيا الإرهابية.

وفي سياق متصل، أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية، حالة طوارئ والاستنفار العسكري، حيث قامت بنقل مقاتلين جدد معظمهم من الأطفال من العاصمة صنعاء إلى جبهة كتاف في صعدة.