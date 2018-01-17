الصنيع: دفعنا الدفعة الأولى من مستحقات ” النجم الساحلي ” ويتبقى دفعتين

طلال الغامدي(صدى):

أكد حمد الصنيع رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على حرص النادي على إغلاق ملف مستحقات النجم الساحلي التونسي، المتأخرة، من صفقة انتقال المهاجم أحمد العكايشي.

وأضاف ” الصنيع ” ، أنه سيتم انهاء الأزمة من خلال جدولى المبالغ المتبقية على مدار الأشهر المقبلة، حيث متبقي حتى الأنت مليون و 500 ألف يورو.

وأشار إلى أن إدارة النجم ، برئاسة رضا شرف الدين ، رحبت بفكرة جدولة الأموال المتبقية، وإغلاق القضية، مما سهل على الاتحاد السعي لإنهاء تلك الأزمة.

وقال إنه تم تحويل الدفعة الأولى للنجم خلال الأيام الماضية، ويتبقى دفعتين، موضحًا أن النادي تراجعع ن تقديم الشكوى ضد الاتحاد، موجهًا الشكر إلى وكيل اللاعب أنيس بن ميم، لكونه حلقة الوصل بين الإدارتين.