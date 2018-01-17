النفط يتراجع عن أعلى مستوياته منذ 3 سنوات.. وخام برنت يسجل 69 دولار

عادل الحربي (صدى):

شهدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، تراجعًا طفيفًا، في ظل ترقب بيانات المخزونات الأمريكية وتقرير منظمة ” أوبك ” الشهري.

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة تسليم مارس إلى 69.08 دولار للبرميل بنسبة 0.1%، بينما انخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم فبراير على 63.67 دولار للبرميل بنسبة 0.09%.

ومن المنتظر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، غدًا الخميس، التي من المتوقع أن تظهر انخفاض المخزونات النفطية للأسبوع التاسع على التوالي.

وكانت سجلت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، اعلى مستوياتها منذ 3 سنوات، بالتزامن مع ارتفاع التزام منظمة ” أوبك ” والدول الخليجية باتفاق خفض الانتاج.