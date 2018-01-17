” العكايشي ” : أشعر بالحسرة والندم على إضاعة فرصة محققة أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

بعد تعرضه لهجوم وانتقادات لاذعة؛ على خلفية إهداره العديد من الفرص الهامة أمام الاتحاد، في مباراة الكلاسيكو، أوضح المهاجم أحمد العكايشي، أن إهداره لفرصه محققة للهلال خلال المباراة؛ تسبب في عدم قدرة على النوم.

وأضاف ” العكايشي ” ، في حديث لبرنامج ” في المرمى ” ، أنه أعاد مرارًا وتكرارًال قطة إهداره للفرصة، مؤكدًا أن شعر بالندم الشديد على إضاعته لها، موضحًا أن أصدقائه وقفوا بجانبه ودعموه؛ لمعرفتهم بقيمته الفنية.

وأشار ” العكايشي ” ، إلى أن ما حدث معه سوء توفيق، ويحدث كثيرًا في كرة القدم، موضحًا أنه يمكن تعويض الفرص في مباراة أخرى.