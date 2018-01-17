” قياس ” ينشر 6 أسباب لتفضيل المختبرين الاختبارات المحوسبة

نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الوطني للمركز الوطني للقياس، صباح اليوم، ستة أسباب تجعل المختبرين يفضّلون الاختبارات المحوسبة على الورقية.

وقال المركز إن الاختبارات المحوسبة هي الاختبارات التي يقدمها ” قياس ” ولكن على الحاسب الآلي ولا تختلف عن الاختبارات الورقية إلا بيئة الاختبار.

وأوضح أنه تم إجراء استفتاء على مدى 115 يوم شمل أكثر من 49 ألف مستفيد في جميع مقرات المحوسبة على بيئة الاختبار، وكانت النتائج كالتالي:

1- جاءت نسبة 89% لأن تعليمات الاختيار واضحة وكافية.

2- القاعة تكون هادئة وخالية من الإزعاج، بنسبة 91%.

3- الإنارة في القاعة مريحة، بنسبة 91%.

4- التكييف في القاعات مناسب، بنسبة 92%.

5- وقت الانتظار قبل دخول القاعة مناسب، بنسبة 88%.

6- قراءة الأسئلة على الشاشة واضحة، بنسبة 87%.