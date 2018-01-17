” مكة ” توجه بإخلاء عقارات المراحل الأربعة الأولى من تطوير الكدوة العشوائية

نايف السالم(صدى):

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، إخلاء العقارات المنزوعة ملكيتها لتطوير منطقة الكدوة العشوائية، والتي تمثل المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من مشروع التطوير.

وناشدت الهيئة ملاك العقارات بضرورة الإخلاء في موعد أقصاه 1/11/1439هـ، والذي سيتم خلاله فصل كافة الخدمات عن تلك العقارات.

وأوضحت أنه يجب على الملاك التوجه إلى مقر استقبال الملاك في مقر هيئة التطوير الواقع في الدائري الثالث امام مستشفى النور التخصصي، خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع في الساعة من 9 صباحًا إلى 5 مساءً.