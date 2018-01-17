النصر يجدد لـ ” هوساوي ” و ” الشهري ” مقابل 4 مليون ريال

ماجد محمد(صدى):

قدم نادي النصر عرضًا للاعب عمر هوساوي؛ لتجديد عقده لمده عامين، مقابل 4 مليون ريال.

وحصل اللاعب يحيي الشهري على عرضا بالتجديد أيضًا بالمبلغ ذاته، دون تحديد مدة العقد حتى الأن، حيث ترك له ولوكيله تحديد المدة، وفيما يتعلق بمستحقاته السابقة، أبلغته إدارة النادي بأنه سيتم تحويلها نهاية الأسبوع المقبل في حسابه.

وتأتي قرارت النصر؛ تنفيذًا لسياسة إدارة النصر برئاسة سلمان المالك، التي تنتهج تقليص العقود؛ لتخفيض الديون بعد أن وصلت إلى 276 مليون ريال.