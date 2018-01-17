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هبوط جماعي للعملات الرقمية.. وبتكوين أقل 12 ألف دولار

هبوط جماعي للعملات الرقمية.. وبتكوين أقل 12 ألف دولار
عادل الحربي (صدى):

واصلت العملة الرقمية ” بتكوين ” سلسلة هزيمها، اليوم الأربعاء، في ظل الانخفاض الجماعي للعملات الرقمية بالتزامن مع مخاوف المستثمرين حول حظر التداول في بعض الأسواق الرئيسية.

وتراجعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم إلى 11187 دولار بنسبة 1.40%، بعدما لامست 10491 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 23.50% إلى 1743 دولار.

كما سجلت ” إثريوم ” انخفاضًا في مستوياتها بنسبة 5.80% إلى 992 دولار، واتنخفضت ” الريبل ” بنسبة 26.30% إلى 1.18 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 581 مليار دولار، معمقة خسائرها منذ البداية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1193 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههه تلك الخسائر ال 200 مليار دولار ” معمقة خسائرها منذ البداية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار ”
تمثل الضريبة أو عمولة غسل الاموال القذرة للتجار ( تجار السلاح وتجار المخدرات وتجار الجنس وتجار الاعضاء البشرية وتجار الاثار وهلم ..)

[ عدد التعليقات: 506 ] نشر منذ 28 دقيقة

هذي عملة نصب وقمار… بكرا تنكشف حقيقتها ويبدى الدلوخ الصياح…. فش تقولوا الخبير نجر ما حذرنا

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