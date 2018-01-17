7 أشياء تقي من ارتفاع ضغط الدم

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من مرض ارتفاع ضغط الدم، أو ما يسمى بارتفاع الضغط الشرياني، حيث يتطلب من القلب العمل بجهد أكبر من المعتاد لكي يتمكن من دفع الدم في الأوعية الدموية.

وفي هذا الإطار، فإن هناك عدة أشياء تقي من هذا الارتفاع، وهي:

1- تناول الطعام الصحي الغني بالفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات.

2- التقليل من الطعام الغني بالدهور المشبعة.

3- التقليل من تناول ملح الطعام بحيث لا يتجاوز الـ5 جرام يومياً ” ملعقة شاي صغيرة “.

4- الحفاظ على الوزن الصحي.

5- ممارسة التمارين الرياضية بقدر 150 دقيقة في الأسلبوع.

6- تجنب التدخين لأنه مضر بالأوعية الدموية ويقسي الشرايين.

7- متابعة قياس ضغط الدم باستمرار.