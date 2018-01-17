إتلاف مواد غذائية وغلق 3 محال مخالفة في البيداء

نايف السالم(صدى):

نفَّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة، الحملة التصحيحية في نطاق بلدية البيداء، حيث تم إتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر وإغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” قامت الفرق الرقابية بأمانة المدينة بتنفيذ الحملة التصحيحية في نطاق بلدية البيداء وخلال الحملة تم زيارة 6 منشآت صحية نتج عنها إتلاف مواد غذائية مجهولة المصدر تظهر عليها علامات التلف والفساد وتم إغلاق 3 محلات لمخالفة الاشتراطات الصحية “.