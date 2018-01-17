التجارة تطالب بمنع دخول أجهزة يزعم تخفيضها لفاتورة الكهرباء

عادل الحربي (صدى):

حذّرت وزارة التجارة والاستثمار، من أجهزة يتم ترويجها بزعم أنها تقلل من فاتورة الكهرباء أو تخفض استهلاك الطاقة الكهربائية.

وناشدت الوزارة، مصلحة الجمارك العامة، بمنع دخول تلك الأجهزة إلى المملكة؛ لأن الاختبارات الفنية أثبتت عدم فاعليتها في ما تروِّج إليه.

وأكدت الوزارة، أن الادعاءات التي يقوم بها مروِّجي هذه الأجهزة، تعمل على تضليل المستهلك كما أنها مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.

واستجابت ملصحة الجمارك، لمناشدة وزارة التجارة ونبَّهت على المعنيين بمنع دخول أو خروج أو عبور البضائع الممنوعة أو المخالفة، والمقي إلا بموجب موافقة الجهات المختصة في المملكة.