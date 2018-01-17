جامعة الجوف تشارك في مهرجان الزيتون بنسخته الـ 11

علي العنزي(صدى):

باعتبارها شريكا استراتيجيا، تشارك جامعة الجوف في مهرجان الزيتون في نسخته الـ11 بمركز الأمير عبدالإله الحضاري.

وتتمثل مشاركتها بجناحين في معارض المهرجان، الأول في معارض الجهات الحكومية يشرف عليها ويقدم الخدمات فيها مجموعة من طلاب كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة وعمادة شؤون الطلاب من خلال تقديم خدمات صحية للزوار والتعريف بأنظمة عمادة شؤون الطلاب والأندية الطلابية وعرض نشاطاتها.

كما يقوم طلاب الكليات الطبية بعمل قياسات طبية وخدمات واستشارات طبية للزوار، وتعرف كلية الأسنان بالخدمات التي تقدمها الكلية للمجتمع من الكشف العام وجراحة الأسنان وجراحة الفكين، كما تعرض كلية الصيدلة مستحضرات طبية صنعت من زيت الزيتون.