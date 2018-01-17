البدء في تنفيذ 13 عقدا لجمع ونقل النفايات بجدة
بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ 13 عقد لجمع ونقل النفايات بمحافظة جدة خلال الفترة من 1439 إلى 1444.
وجاءت تفاصيل العقود حسب الأحياء كالتالي:
العقد الأول: نطاق بلديتي ثول وذهبان، ويشمل أحياء ثول، الرياض، الصواري، اللؤلؤ، الياقوت، الزمرد، الأمواج، الشراع، أبحر الشمالية، الفردوس، طيبة.
العقد الثاني: نطاق بلديتي جدة الجديدة وأبحر، ويشمل أحياء المرجان، البساتين، المحمدية، النعيم، النهضة، أبحر الجنوبية، الأصالة، الشاطئ، الروضة، الخالدية، السلامة، الزهرة.
العقد الثالث: نطاق بلديتي العزيزية والشرفية، ويشمل أحياء العزيزية، مشرفة، الحمراء، الأندلس، الرحاب، النسيم، بني مالك، الورود، الرويس، الشرفية.
العقد الرابع: نطاق بلدية المطار، ويشمل أحياء الصفا، المروة، الفيصلية، الربوة، النزهة، البوادي.
العقد الخامس: نطاق بلدية الجامعة، ويشمل أحياء السليمانية، الثغر، الجامعة، الروابي، الفيحاء.
العقد السادس: نطاق بلديتي البلد وجدة التاريخية، ويشمل أحياء جدة التاريخية، البلد، العمارية، الهنداوية، الصحيفة، الكندرة، البغدادية الغربية، البغدادية الشرقية، السبيل.
العقد السابع: نطاق بلدية أم السلم، ويشمل أحياء الرغامة، المنتزهات، أم السلم، الواحة، النخيل، وادي المريخ، الشروق.
العقد الثامن: نطاق بلدية الجنوب، ويشمل أحياء الأجاويد، العدل، السنابل، الفضل، الرحمة، البركة، الأمير عبدالمجيد، الشفا، الهدى، التعاون، الفضيلة، الكرامة، الفاروق، الجوهرة، الأمير فواز، التضامن.
العقد التاسع: نطاق بلدية بريمان، ويشمل أحياء الريان، الكوثر، أم حبلين، بريمان، المنار، السامر، المنتزه، الأجواد.
العقد العاشر: نطاق بلدية طيبة، ويشمل أحياء الفلاح، الرحمانية، الصالحية، الحمدانية، الفروسية، البشائر.
العقد الحادي عشر: منطقة خزام، وتشمل أحياء مدائن الفهد، الوزيرية، الثعالبة، غليل، النزلة اليمانية، النزلة الشرقية، القريات، بترومين، الثغر.
العقد الثاني عشر: منطقة الخمرة، وتشمل أحياء القرينية، القوزين، الخمرة، حي الصناعية، المليساء، المحجر، السروات، الساحل، الوزيرية، الوادي، السرورية، الضاحية، المسرة.
العقد الثالث عشر: الكورنيش الشمالي، الكورنيش الأوسط، شاطئ السيف، كورنيش أبحر الجنوبية.
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