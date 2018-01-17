البدء في تنفيذ 13 عقدا لجمع ونقل النفايات بجدة

نايف السالم(صدى):

بدأت أمانة محافظة جدة تنفيذ 13 عقد لجمع ونقل النفايات بمحافظة جدة خلال الفترة من 1439 إلى 1444.

وجاءت تفاصيل العقود حسب الأحياء كالتالي:

العقد الأول: نطاق بلديتي ثول وذهبان، ويشمل أحياء ثول، الرياض، الصواري، اللؤلؤ، الياقوت، الزمرد، الأمواج، الشراع، أبحر الشمالية، الفردوس، طيبة.

العقد الثاني: نطاق بلديتي جدة الجديدة وأبحر، ويشمل أحياء المرجان، البساتين، المحمدية، النعيم، النهضة، أبحر الجنوبية، الأصالة، الشاطئ، الروضة، الخالدية، السلامة، الزهرة.

العقد الثالث: نطاق بلديتي العزيزية والشرفية، ويشمل أحياء العزيزية، مشرفة، الحمراء، الأندلس، الرحاب، النسيم، بني مالك، الورود، الرويس، الشرفية.

العقد الرابع: نطاق بلدية المطار، ويشمل أحياء الصفا، المروة، الفيصلية، الربوة، النزهة، البوادي.

العقد الخامس: نطاق بلدية الجامعة، ويشمل أحياء السليمانية، الثغر، الجامعة، الروابي، الفيحاء.

العقد السادس: نطاق بلديتي البلد وجدة التاريخية، ويشمل أحياء جدة التاريخية، البلد، العمارية، الهنداوية، الصحيفة، الكندرة، البغدادية الغربية، البغدادية الشرقية، السبيل.

العقد السابع: نطاق بلدية أم السلم، ويشمل أحياء الرغامة، المنتزهات، أم السلم، الواحة، النخيل، وادي المريخ، الشروق.

العقد الثامن: نطاق بلدية الجنوب، ويشمل أحياء الأجاويد، العدل، السنابل، الفضل، الرحمة، البركة، الأمير عبدالمجيد، الشفا، الهدى، التعاون، الفضيلة، الكرامة، الفاروق، الجوهرة، الأمير فواز، التضامن.

العقد التاسع: نطاق بلدية بريمان، ويشمل أحياء الريان، الكوثر، أم حبلين، بريمان، المنار، السامر، المنتزه، الأجواد.

العقد العاشر: نطاق بلدية طيبة، ويشمل أحياء الفلاح، الرحمانية، الصالحية، الحمدانية، الفروسية، البشائر.

العقد الحادي عشر: منطقة خزام، وتشمل أحياء مدائن الفهد، الوزيرية، الثعالبة، غليل، النزلة اليمانية، النزلة الشرقية، القريات، بترومين، الثغر.

العقد الثاني عشر: منطقة الخمرة، وتشمل أحياء القرينية، القوزين، الخمرة، حي الصناعية، المليساء، المحجر، السروات، الساحل، الوزيرية، الوادي، السرورية، الضاحية، المسرة.

العقد الثالث عشر: الكورنيش الشمالي، الكورنيش الأوسط، شاطئ السيف، كورنيش أبحر الجنوبية.